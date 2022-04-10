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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 10 апреля 2022
Наполи
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 3
Завершен
Фиорентина
58'
Д. Мертенс
84'
В. Осимхен
29'
Н. Гонсалес
66'
Н. Иконе
72'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Фиорентина
88'
Желтая карточка
Н. Иконе
86'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Игор
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
86'
86'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Кабрал
85'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ! 2:3!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Руй
84'
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
80'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
80'
73'
Желтая карточка
А. Кабрал
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Кабрал
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Иконе
Пас отдал
Н. Гонсалес
65'
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Дункан
65'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
В. Осимхен
58'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ф. Руис
56'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гонсалес
11'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
59
Дзаноли
68
Лоботка
20
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
4-3-2-1
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
8
Кастровилли
32
Дункан
4
Амрабат
17
Сапонара
31
Гонсалес
19
Кабрал
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
8
Руис
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Руис
44
Игор
28
Мартинес
28
Мартинес
44
Игор
32
Дункан
14
Мале
14
Мале
32
Дункан
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Кальехон
31
Гонсалес
19
Кабрал
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Кабрал
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Фиорентина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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