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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 25 октября 2009
Фиорентина
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
88'
К. Маджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Замена
Х. Датоло
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ! 0:1!
К. Маджо
Замена
Х. Денис
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Пенальти не реализован!
Ф. Квальярелла
Замена
Д. Комотто
️️️️
Ч. Натали
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
М. Контини
Замена
А. Джилардино
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
А. Муту
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
14
Натали
5
Гамберини
18
Гобби
29
Де Сильвестри
11
Сантана
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Варгас
12
Муту
9
Йоветич
4-4-2
16
Де Санктис
33
Ринаудо
2
Грава
15
Контини
6
Ароника
11
Маджо
24
Пациенца
5
Гаргано
17
Гамшик
27
Квальярелла
22
Лавесси
14
Натали
16
Комотто
16
Комотто
14
Натали
11
Сантана
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
19
Джилардино
12
Муту
22
Лавесси
23
Датоло
23
Датоло
22
Лавесси
27
Квальярелла
19
Денис
19
Денис
27
Квальярелла
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Фиорентина - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Артемио Франки
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