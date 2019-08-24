Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 24 августа 2019
Фиорентина
24.08.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 4
Завершен
Наполи
9'
Э. Пульгар (П)
52'
Н. Миленкович
65'
К. Боатенг
38'
Д. Мертенс
43'
Л. Инсинье (П)
56'
Х. Кальехон
67'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
+5
Желтая карточка
К. Боатенг
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
П. Зелински
84'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Р. Соттиль
78'
Замена
М. Бенасси
️️️️
М. Бадель
73'
72'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Аллан
71'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
67'
ГОЛ! 3:4!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ! 3:3!
К. Боатенг
Пас отдал
Г. Кастровилли
65'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Влахович
61'
56'
ГОЛ! 2:3!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
ГОЛ! 2:2!
Н. Миленкович
Пас отдал
Э. Пульгар
52'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Инсинье
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
24'
Желтая карточка
М. Руй
20'
Желтая карточка
Х. Кальехон
19'
Желтая карточка
Аллан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Пульгар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
23
Риккардо Соттиль
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
4-1-2-1-1
23
Соттиль
31
Миленкович
2
Пеццелла
5
Венути
14
Лирола
5
Пульгар
8
Кастровилли
47
Бадель
14
Кьеза
28
Влахович
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
44
Манолас
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
23
Соттиль
7
Рибери
7
Рибери
23
Соттиль
47
Бадель
24
Бенасси
24
Бенасси
47
Бадель
28
Влахович
27
Боатенг
27
Боатенг
28
Влахович
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
10
Мертенс
4
Хюсай
4
Хюсай
10
Мертенс
25
Аллан
99
Эльмас
99
Эльмас
25
Аллан
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Фиорентина - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Фиорентина
Наполи
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+