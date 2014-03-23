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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 23 марта 2014
Наполи
23.03.2014, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
87'
Хоакин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
87'
ГОЛ! 0:1!
Хоакин
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Мертенс
85'
Травма
Д. Мертенс
84'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Г. Игуаин
80'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
76'
73'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Гомес
72'
Травма
М. Гомес
71'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Г. Игуаин
58'
50'
Желтая карточка
Гонсало
46'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Бакич
Красная карточка
Ф. Гулам
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
13
Давиде Барити
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Рейна
13
Гулам
3
Энрике
39
Альбиоль
15
Ревейер
21
Жоржиньо
88
Инлер
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-1-3-1-1
33
Нето
14
Ронкалья
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
88
Бакич
7
Куадрадо
6
Валеро
20
Аквилани
17
Хоакин
27
Гомес
9
Игуаин
85
Бехрами
85
Бехрами
9
Игуаин
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Мертенс
21
Пандев
21
Пандев
Мертенс
14
Ронкалья
11
Варгас
11
Варгас
14
Ронкалья
27
Гомес
21
Матри
21
Матри
27
Гомес
88
Бакич
72
Иличич
72
Иличич
88
Бакич
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:25(прямая)
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