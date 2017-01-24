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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 24 января 2017
Наполи
24.01.2017, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Фиорентина
71'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Фиорентина
90'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
Вторая желтая
Э. Хюсай
90'
84'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Бадель
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
82'
75'
Замена
Й. Иличич
️️️️
С. Кристофоро
75'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
71'
Желтая карточка
Э. Хюсай
67'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Паволетти
64'
62'
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
К. Маджо
️️️️
И. Стринич
61'
45'
Желтая карточка
Д. Астори
28'
Желтая карточка
К. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
52
Максимович
23
Стринич
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Паволетти
2-4-2-1
16
Тэтэрушану
4
Томович
13
Астори
47
Бадель
41
Кристофоро
15
Санчес
15
Весино
10
Бернардески
14
Кьеза
9
Калинич
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
23
Стринич
11
Маджо
11
Маджо
23
Стринич
30
Паволетти
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Паволетти
10
Бернардески
6
Валеро
6
Валеро
10
Бернардески
47
Бадель
15
Бабакар
15
Бабакар
47
Бадель
41
Кристофоро
72
Иличич
72
Иличич
41
Кристофоро
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
6
Кевин Дикс
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
6
Кевин Дикс
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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