Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 15 сентября 2018
Наполи
15.09.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
79'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
90'
+3
Желтая карточка
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
А. Милик
79'
75'
Желтая карточка
Б. Дабо
43'
Желтая карточка
М. Бенасси
Желтая карточка
П. Зелински
39'
34'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Фиорентина
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
6
Мариу Руй
3
Кулибали
52
Максимович
4
Хюсай
7
Зелински
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
4-4-1-1
22
Дронговски
14
Уго
2
Пеццелла
31
Миленкович
3
Бираги
17
Верету
24
Бенасси
9
Эйссерик
8
Жерсон
14
Кьеза
18
Симеоне
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Наполи
Фиорентина
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+