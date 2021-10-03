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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 03 октября 2021
Фиорентина
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
28'
Л. Мартинес
39'
И. Лосано
50'
А. Ррахмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
90'
+1
Желтая карточка
Д. Демме
84'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ф. Руис
84'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дункан
78'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
77'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Одриосола
77'
70'
Замена
Д. Демме
️️️️
Л. Инсинье
68'
Желтая карточка
М. Руй
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Э. Пульгар
65'
57'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
57'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Х. Кальехон
57'
54'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Желтая карточка
Э. Пульгар
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Ррахмани
Пас отдал
П. Зелински
39'
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Лосано
Желтая карточка
Л. Мартинес
36'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Влахович
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дронговски
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
20
Одриосола
5
Пульгар
7
Бонавентура
32
Дункан
31
Гонсалес
28
Влахович
7
Кальехон
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
11
Лосано
10
Инсинье
45
Осимхен
5
Пульгар
34
Торрейра
34
Торрейра
5
Пульгар
20
Одриосола
24
Бенасси
24
Бенасси
20
Одриосола
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
7
Кальехон
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Кальехон
32
Дункан
9
Кокорин
9
Кокорин
32
Дункан
10
Инсинье
6
Демме
6
Демме
10
Инсинье
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
8
Руис
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Руис
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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