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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 08 октября 2023
Наполи
08.10.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
45+5'
В. Осимхен (П)
7'
Й. Брекало
63'
Д. Бонавентура
90+3'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Фиорентина
Желтая карточка
Й. Каюсте
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Паризи
Желтая карточка
Д. Симеоне
90'
+1
89'
Желтая карточка
Л. Раньери
89'
Замена
П. Комуццо
️️️️
Н. Иконе
83'
Замена
Д. Инфантино
️️️️
Артур
83'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
82'
Замена
Л. Раньери
️️️️
М. Кайоде
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
С. Лоботка
77'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
77'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
П. Зелински
76'
73'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Й. Брекало
70'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
69'
Желтая карточка
Л. Мартинес
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бонавентура
Замена
Й. Каюсте
️️️️
М. Политано
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Осимхен
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
П. Террачиано
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Ангисса
32'
7'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брекало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
5
Эстигард
4
Натан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
4-3-2-1
1
Террачиано
33
Кайоде
31
Миленкович
28
Мартинес
65
Паризи
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
93
Иконе
7
Брекало
70
Нзола
21
Политано
2
Каюсте
2
Каюсте
21
Политано
68
Лоботка
70
Гаэтано
70
Гаэтано
68
Лоботка
20
Зелински
35
Линдстрем
35
Линдстрем
20
Зелински
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
33
Кайоде
20
Раньери
20
Раньери
33
Кайоде
93
Иконе
15
Комуццо
15
Комуццо
93
Иконе
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
6
Артур
32
Инфантино
32
Инфантино
6
Артур
7
Брекало
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Брекало
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
40
Томмазо Ваннукки
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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