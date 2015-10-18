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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 18 октября 2015
Наполи
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
46'
Л. Инсинье
75'
Г. Игуаин
73'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
90'
+3
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
90'
+1
86'
Желтая карточка
Гонсало
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Мертенс
79'
78'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Томович
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Й. Иличич
66'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
К. Кулибали
63'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
61'
55'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
М. Алонсо
52'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
Жоржиньо
29'
24'
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
4
Томович
13
Астори
2
Гонсало
3
Алонсо
16
Блащиковски
6
Валеро
47
Бадель
15
Весино
10
Бернардески
9
Калинич
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
Мертенс
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
Мертенс
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
3
Алонсо
14
Ронкалья
14
Ронкалья
3
Алонсо
4
Томович
15
Бабакар
15
Бабакар
4
Томович
10
Бернардески
72
Иличич
72
Иличич
10
Бернардески
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Наполи - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Россия 2
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