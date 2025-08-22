Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.47

22 августа 2025 8:40
Манчестер Сити - Тоттенхэм
23 авг. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
Сделать ставку

Во втором туре английской Премьер-лиги на «Этихаде» встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Обе команды успешно стартовали в новом сезоне, но текущая форма и статистика перед матчем указывают на разные траектории. «Сити» подходит к игре в статусе явного фаворита, имея за плечами мощную победную серию, тогда как «Тоттенхэм» на выезде продолжает испытывать трудности, несмотря на результативное начало.

«Манчестер Сити»

«Горожане» демонстрируют доминирующую форму: в последних пяти встречах команда одержала четыре победы, забив при этом 21 гол. Особенно впечатлила победа над «Вулверхэмптоном» со счeтом 4:0, которая подчеркнула атакующий потенциал команды. Средний показатель – 4.20 гола за игру – делает «Сити» самой результативной командой на старте. При этом в защите команда также показывает стабильность, пропуская в среднем 1.20 мяча за матч. Отдельно стоит отметить уверенное выступление клуба на «Клубном чемпионате мира», где были разгромлены такие соперники, как «Аль-Айн» (6:0) и «Ювентус» (5:2). Это подчeркивает высокий игровой тонус команды.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в новом сезоне стартовали с домашней победы над «Бернли» (3:0), но их форма остаeтся нестабильной. В пяти последних матчах команда пропустила семь мячей, а серия из шести подряд выездных матчей в Премьер-лиге без побед говорит о серьeзных трудностях вне родных стен. Хотя «Тоттенхэм» умеет играть первым номером против соперников попроще, против топ-клубов он зачастую оказывается в уязвимом положении. В товарищеских встречах перед сезоном команда проиграла «Баварии» (0:4) и сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1), что указывает на неустойчивость как в обороне, так и в нападении.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Победа в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Средняя результативность – 4.20 гола за игру
  • Забивает в 8 матчах подряд

«Тоттенхэм»

  • Не выигрывает в 6 выездных матчах Премьер-лиги
  • В среднем забивает и пропускает по 1.40 гола за игру
  • Всего 2 победы в последних 5 играх

Личные встречи
50% (21)
10% (4)
40% (17)
73
Забитых мячей
58
1.74
В среднем за матч
1.38
6:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
0 : 1
26.02.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
0 : 4
23.11.2024
Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
2 : 1
30.10.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
0 : 2
14.05.2024
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Тоттенхэм
0 : 1
26.01.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 3
03.12.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
1 : 0
05.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
4 : 2
19.01.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 3
19.02.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
1 : 0
15.08.2021
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, Финал
Манчестер Сити
1 : 0
25.04.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
3 : 0
13.02.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
2 : 0
02.02.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
2 : 2
17.08.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1 : 0
20.04.2019
Тоттенхэм
Лига чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Сити
4 : 3
17.04.2019
Тоттенхэм
Лига чемпионов, 1/4 финала
Тоттенхэм
1 : 0
09.04.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
29.10.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
1 : 3
14.04.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
4 : 1
16.12.2017
Тоттенхэм
Международный кубок чемпионов,
Манчестер Сити
3 : 0
30.07.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
2 : 2
21.01.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 0
02.10.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
1 : 2
14.02.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
4 : 1
26.09.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.05.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4 : 1
18.10.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Тоттенхэм
1 : 5
29.01.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
6 : 0
24.11.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Тоттенхэм
3 : 1
21.04.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Сити
2 : 1
11.11.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
3 : 2
22.01.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 5
28.08.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
1 : 0
10.05.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Тоттенхэм
0 : 0
14.08.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
0 : 1
05.05.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.12.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
2 : 1
16.05.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
1 : 2
09.11.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Сити
2 : 1
16.03.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
2 : 1
09.12.2007
Манчестер Сити
Показать все

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» подойдeт к матчу в наилучшей физической и тактической форме. Атака работает без сбоев, а оборона остаeтся надeжной. «Тоттенхэм» же по-прежнему нестабилен, особенно на выезде. Несмотря на то, что лондонцы способны доставить проблемы, особенно за счeт контратак, фактор домашнего поля и общая мощь «Сити» в атаке делают их явным фаворитом. Вероятно, «горожане» не только победят, но и сделают это уверенно, контролируя игру на всех участках поля.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5 – коэффициент 1.47
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.47
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити
