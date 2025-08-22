Во втором туре английской Премьер-лиги на «Этихаде» встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Обе команды успешно стартовали в новом сезоне, но текущая форма и статистика перед матчем указывают на разные траектории. «Сити» подходит к игре в статусе явного фаворита, имея за плечами мощную победную серию, тогда как «Тоттенхэм» на выезде продолжает испытывать трудности, несмотря на результативное начало.

«Манчестер Сити»

«Горожане» демонстрируют доминирующую форму: в последних пяти встречах команда одержала четыре победы, забив при этом 21 гол. Особенно впечатлила победа над «Вулверхэмптоном» со счeтом 4:0, которая подчеркнула атакующий потенциал команды. Средний показатель – 4.20 гола за игру – делает «Сити» самой результативной командой на старте. При этом в защите команда также показывает стабильность, пропуская в среднем 1.20 мяча за матч. Отдельно стоит отметить уверенное выступление клуба на «Клубном чемпионате мира», где были разгромлены такие соперники, как «Аль-Айн» (6:0) и «Ювентус» (5:2). Это подчeркивает высокий игровой тонус команды.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в новом сезоне стартовали с домашней победы над «Бернли» (3:0), но их форма остаeтся нестабильной. В пяти последних матчах команда пропустила семь мячей, а серия из шести подряд выездных матчей в Премьер-лиге без побед говорит о серьeзных трудностях вне родных стен. Хотя «Тоттенхэм» умеет играть первым номером против соперников попроще, против топ-клубов он зачастую оказывается в уязвимом положении. В товарищеских встречах перед сезоном команда проиграла «Баварии» (0:4) и сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1), что указывает на неустойчивость как в обороне, так и в нападении.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Победа в 3 последних матчах Премьер-лиги

Средняя результативность – 4.20 гола за игру

Забивает в 8 матчах подряд

«Тоттенхэм»

Не выигрывает в 6 выездных матчах Премьер-лиги

В среднем забивает и пропускает по 1.40 гола за игру

Всего 2 победы в последних 5 играх

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» подойдeт к матчу в наилучшей физической и тактической форме. Атака работает без сбоев, а оборона остаeтся надeжной. «Тоттенхэм» же по-прежнему нестабилен, особенно на выезде. Несмотря на то, что лондонцы способны доставить проблемы, особенно за счeт контратак, фактор домашнего поля и общая мощь «Сити» в атаке делают их явным фаворитом. Вероятно, «горожане» не только победят, но и сделают это уверенно, контролируя игру на всех участках поля.

