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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 05 февраля 2023
Тоттенхэм
05.02.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
15'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
90'
+7
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Д. Санчес
️️️️
Д. Кулушевски
88'
Вторая желтая
К. Ромеро
87'
84'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
Замена
И. Биссума
️️️️
Х. Сон
84'
83'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
И. Перишич
79'
Желтая карточка
И. Перишич
75'
59'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
К. Ромеро
26'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
5
Иван Перишич
ЛАЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Бен Дэвис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПАЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
21
Деян Кулушевски
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
82
Рико Льюис
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
3-2-2-1-2
1
Льорис
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
5
Перишич
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
9
Кейн
21
Кулушевски
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
15
Аке
82
Льюис
16
Родри
26
Марез
19
Альварес
10
Грилиш
9
Холанд
20
Силва
5
Перишич
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Перишич
21
Кулушевски
6
Санчес
6
Санчес
21
Кулушевски
7
Сон
28
Биссума
28
Биссума
7
Сон
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
26
Марез
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
26
Марез
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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