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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 17 августа 2019
Манчестер Сити
17.08.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
20'
Р. Стерлинг
35'
С. Агуэро
23'
Э. Ламела
56'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
О. Скипп
️️️️
К. Эриксен
85'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Э. Ламела
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
80'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Родри
78'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
66'
56'
ГОЛ! 2:2!
Л. Моура
Пас отдал
Э. Ламела
56'
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Уинкс
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
35'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
26'
23'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
4-3-2-1
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Уокер-Питерс
3
Роуз
17
Сиссоко
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
16
Родри
21
Сильва
21
Сильва
16
Родри
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
24
Эриксен
34
Скипп
34
Скипп
24
Эриксен
9
Ламела
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
9
Ламела
4
Уинкс
7
Моура
7
Моура
4
Уинкс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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