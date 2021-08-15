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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 15 августа 2021
Тоттенхэм
15.08.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
55'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Санчес
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Грилиш
Замена
К. Ромеро
️️️️
П. Хейбьерг
90'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Танганга
83'
79'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
79'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
С. Бергвейн
77'
70'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Л. Моура
66'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
С. Бергвейн
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
15
Дайер
5
Танганга
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Сон
8
Алли
7
Моура
34
Бергвейн
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
15
Аке
23
Менди
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
10
Грилиш
19
Стерлинг
14
Торрес
34
Бергвейн
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
23
Хейбьерг
21
Ромеро
21
Ромеро
23
Хейбьерг
5
Танганга
2
Доэрти
2
Доэрти
5
Танганга
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
26
Марез
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
26
Марез
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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