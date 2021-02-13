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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 13 февраля 2021
Манчестер Сити
13.02.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
23'
Родри (П)
50'
И. Гюндоган
66'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
Б. Дэвис
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
80'
77'
Желтая карточка
Э. Дайер
72'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Ламела
Замена
Ф. Торрес
️️️️
И. Гюндоган
69'
ГОЛ! 3:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Эдерсон
66'
65'
Желтая карточка
Э. Ламела
64'
Замена
Д. Алли
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
50'
46'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Б. Силва
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Родри
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
6
Стоунз
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
4-2-3-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
5
Танганга
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Моура
9
Ламела
7
Сон
9
Кейн
20
Гюндоган
14
Торрес
14
Торрес
20
Гюндоган
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
22
Н'Домбеле
8
Алли
8
Алли
22
Н'Домбеле
9
Ламела
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Ламела
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
20
Томми Дойл
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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