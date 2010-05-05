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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 05 мая 2010
Манчестер Сити
05.05.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
82'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
Замена
У. Паласиос
️️️️
Л. Модрич
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
К. Беллами
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Джонсон
Замена
Д. Бентли
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
П. Виейра
️️️️
Г. Бэрри
Травма
Г. Бэрри
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
12
Гуннар Нильсен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
3
Бридж
2
Туре
4
Компани
5
Сабалета
39
Беллами
34
Де Йонг
18
Бэрри
11
Джонсон
32
Тевес
25
Адебайор
4-1-3-2
1
Гомес
4
Кабуль
20
Доусон
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
12
Леннон
10
Модрич
18
Бэйл
15
Крауч
9
Дефо
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
18
Бэрри
0
Виейра
0
Виейра
18
Бэрри
39
Беллами
24
Санта Крус
24
Санта Крус
39
Беллами
10
Модрич
8
Паласиос
8
Паласиос
10
Модрич
12
Леннон
21
Бентли
21
Бентли
12
Леннон
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
12
Гуннар Нильсен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Гуннар Нильсен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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