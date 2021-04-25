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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 25 апреля 2021
Манчестер Сити
25.04.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Кубок лиги, Финал
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
82'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
С. Орье
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
87'
84'
Замена
Д. Алли
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
Родри
️️️️
Фернандиньо
84'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ляпорт
Пас отдал
К. Де Брюйне
82'
67'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Ло Чельсо
67'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Фернандиньо
59'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
45'
27'
Желтая карточка
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Регилон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
7
Моура
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Кейн
5
Фернандиньо
16
Родри
16
Родри
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
11
Де Брюйне
20
Ло Чельсо
17
Сиссоко
17
Сиссоко
20
Ло Чельсо
23
Хейбьерг
8
Алли
8
Алли
23
Хейбьерг
92
Орье
34
Бергвейн
34
Бергвейн
92
Орье
7
Моура
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Моура
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
14
Ферран Торрес
ПВ
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джо Харт
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Райан Мэйсон
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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