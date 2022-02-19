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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 19 февраля 2022
Манчестер Сити
19.02.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
33'
И. Гюндоган
90+2'
Р. Марез (П)
4'
Д. Кулушевски
59'
Г. Кейн
90+5'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Кулушевски
90'
+3
Замена
Д. Санчес
️️️️
Р. Сессеньон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Марез
90'
+2
83'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Эмерсон
80'
Желтая карточка
У. Льорис
80'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
76'
Желтая карточка
К. Ромеро
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
68'
64'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
59'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
33'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
47
Фоден
20
Силва
3-2-2-2-1
1
Льорис
30
Сессеньон
15
Дайер
21
Ромеро
22
Эмерсон
4
Дэвис
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
30
Сессеньон
6
Санчес
6
Санчес
30
Сессеньон
22
Эмерсон
2
Доэрти
2
Доэрти
22
Эмерсон
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Okko
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Манчестер Сити
Тоттенхэм
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