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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 16 декабря 2017
Манчестер Сити
16.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Тоттенхэм
14'
И. Гюндоган
70'
К. Де Брюйне
80'
Р. Стерлинг
90'
Р. Стерлинг
90+3'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
К. Эриксен
90'
+1
Желтая карточка
М. Сиссоко
ГОЛ! 4:0!
Р. Стерлинг
90'
89'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Сане
85'
84'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
83'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
80'
77'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
Пенальти не реализован!
Г. Жезус
76'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
И. Гюндоган
70'
68'
Желтая карточка
Д. Алли
62'
Желтая карточка
М. Дембеле
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
58'
52'
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
Ф. Делф
51'
Желтая карточка
Н. Отаменди
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Л. Сане
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
18
Делф
30
Отаменди
5
Мангала
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
4-1-1-2-2
1
Льорис
2
Триппьер
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
4
Уинкс
8
Дембеле
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
9
Кейн
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
20
Силва
10
Сане
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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