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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 09 апреля 2019
Тоттенхэм
09.04.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Манчестер Сити
78'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
89'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Сильва
89'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Марез
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Алли
87'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Г. Уинкс
81'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
78'
71'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
59'
Желтая карточка
Р. Марез
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Кейн
58'
Травма
Г. Кейн
54'
28'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
13'
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
Желтая карточка
Д. Роуз
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Триппьер
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
8
Алли
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
30
Отаменди
18
Делф
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
4
Уинкс
2
Ваньяма
2
Ваньяма
4
Уинкс
9
Кейн
7
Моура
7
Моура
9
Кейн
8
Алли
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Алли
21
Сильва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
21
Сильва
26
Марез
10
Сане
10
Сане
26
Марез
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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