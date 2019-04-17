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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 17 апреля 2019
Манчестер Сити
17.04.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
4'
Р. Стерлинг
11'
Б. Силва
21'
Р. Стерлинг
59'
С. Агуэро
7'
Х. Сон
10'
Х. Сон
73'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
Д. Санчес
️️️️
Д. Роуз
Замена
Л. Сане
️️️️
Б. Менди
84'
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Л. Моура
77'
Желтая карточка
В. Ваньяма
73'
ГОЛ! 4:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Триппьер
Замена
Фернандиньо
️️️️
Д. Сильва
63'
ГОЛ! 4:2!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
59'
54'
Желтая карточка
Д. Роуз
48'
Желтая карточка
Х. Сон
41'
Желтая карточка
М. Сиссоко
41'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 3:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
21'
ГОЛ! 2:2!
Б. Силва
Пас отдал
С. Агуэро
11'
10'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
7'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
4
Компани
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
20
Силва
10
Агуэро
21
Сильва
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
21
Сильва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
21
Сильва
23
Менди
10
Сане
10
Сане
23
Менди
7
Моура
4
Дэвис
4
Дэвис
7
Моура
3
Роуз
6
Санчес
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
12
Льоренте
12
Льоренте
17
Сиссоко
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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