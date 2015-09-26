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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 26 сентября 2015
Тоттенхэм
26.09.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Сити
45'
Э. Дайер
50'
Т. Алдервейрелд
61'
Г. Кейн
79'
Э. Ламела
25'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
Г. Кейн
90'
+3
Желтая карточка
Д. Алли
88'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Э. Ламела
87'
86'
Замена
П. Робертс
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 4:1!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Н'Жи
79'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Х. Сон
76'
69'
Замена
С. Насри
️️️️
Фернандиньо
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Эриксен
67'
Желтая карточка
К. Эриксен
65'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
61'
Желтая карточка
Э. Дайер
59'
Желтая карточка
Э. Ламела
56'
56'
Замена
Х. Навас
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 2:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Э. Ламела
50'
45'
Желтая карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 1:1!
Э. Дайер
45'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
3-2-3-2
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Уокер
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
24
Эриксен
4-1-2-2-1
13
Кабальеро
3
Санья
2
Демичелис
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандо
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
7
Сон
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Сон
24
Эриксен
89
Шадли
89
Шадли
24
Эриксен
9
Ламела
14
Кэрролл
14
Кэрролл
9
Ламела
42
Туре
16
Навас
16
Навас
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
14
Насри
5
Фернандиньо
10
Агуэро
16
Робертс
16
Робертс
10
Агуэро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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