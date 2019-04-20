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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 20 апреля 2019
Манчестер Сити
20.04.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
5'
Ф. Фоден
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+3
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+3
86'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Замена
Д. Сильва
️️️️
Ф. Фоден
85'
78'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Т. Алдервейрелд
69'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Д. Алли
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Агуэро
66'
61'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Э. Дайер
Замена
Фернандиньо
️️️️
К. Де Брюйне
38'
Травма
К. Де Брюйне
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
С. Агуэро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛАЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПАЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
6
Стоунз
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
47
Фоден
10
Агуэро
20
Силва
4-2-3-1
13
Газзанига
6
Санчес
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
8
Фойт
4
Дэвис
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
11
Де Брюйне
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
47
Фоден
21
Сильва
21
Сильва
47
Фоден
10
Агуэро
10
Сане
10
Сане
10
Агуэро
8
Алли
3
Роуз
3
Роуз
8
Алли
15
Дайер
2
Ваньяма
2
Ваньяма
15
Дайер
23
Алдервейрелд
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Алдервейрелд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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