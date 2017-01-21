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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 21 января 2017
Манчестер Сити
21.01.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
49'
Л. Сане
54'
К. Де Брюйне
58'
Д. Алли
77'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
90'
87'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Г. Клиши
84'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
82'
78'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Дембеле
77'
ГОЛ! 2:2!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
65'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Т. Алдервейрелд
64'
Травма
Т. Алдервейрелд
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Уокер
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
54'
Желтая карточка
Н. Отаменди
52'
51'
Желтая карточка
Д. Алли
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Де Брюйне
49'
46'
Замена
Х. Сон
️️️️
К. Виммер
Желтая карточка
А. Коларов
45'
+2
13'
Желтая карточка
Э. Дайер
12'
Желтая карточка
К. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4-1-3-2
1
Браво
3
Клиши
11
Коларов
30
Отаменди
5
Сабалета
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
3-3-1-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
6
Виммер
2
Уокер
2
Ваньяма
3
Роуз
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
3
Клиши
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Клиши
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
23
Алдервейрелд
4
Уинкс
4
Уинкс
23
Алдервейрелд
8
Дембеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Дембеле
6
Виммер
7
Сон
7
Сон
6
Виммер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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