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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 11 ноября 2012
Манчестер Сити
11.11.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
65'
С. Агуэро
88'
Э. Джеко
21'
С. Колкер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Агуэро
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
88'
87'
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Леннон
80'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Адебайор
78'
Замена
М. Доусон
️️️️
К. Уокер
76'
Желтая карточка
Э. Адебайор
Замена
Э. Джеко
️️️️
К. Тевес
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
65'
Замена
Майкон
️️️️
М. Настасич
57'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
29'
27'
Желтая карточка
К. Уокер
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Колкер
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
30
Сандро
ОП
23
Том Хаддлстоун
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
22
Настасич
5
Сабалета
42
Туре
18
Бэрри
11
Коларов
32
Тевес
21
Сильва
10
Агуэро
4-2-1-2-1
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
29
Колкер
14
Вертонген
30
Сандро
23
Хаддлстоун
2
Демпси
12
Леннон
18
Бэйл
25
Адебайор
22
Настасич
13
Майкон
13
Майкон
22
Настасич
10
Агуэро
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Агуэро
32
Тевес
10
Джеко
10
Джеко
32
Тевес
2
Уокер
20
Доусон
20
Доусон
2
Уокер
12
Леннон
26
Ноутон
26
Ноутон
12
Леннон
25
Адебайор
9
Дефо
9
Дефо
25
Адебайор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Уго Льорис
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая) "Россия 2" 17:25 (прямая)
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