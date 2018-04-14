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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 14 апреля 2018
Тоттенхэм
14.04.2018, суббота, 21:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
42'
К. Эриксен
22'
Г. Жезус
25'
И. Гюндоган (П)
72'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
89'
Замена
Я. Туре
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
84'
77'
Желтая карточка
Ф. Делф
76'
Замена
Б. Силва
️️️️
Г. Жезус
Замена
Л. Моура
️️️️
М. Дембеле
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Желтая карточка
М. Дембеле
70'
66'
Желтая карточка
В. Компани
64'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Л. Сане
45'
+1
Желтая карточка
Г. Жезус
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Г. Кейн
42'
41'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Б. Дэвис
27'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Гюндоган
Желтая карточка
У. Льорис
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
54
Казая Стерлинг
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
3-2-1-2-2
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
8
Алли
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
4
Компани
18
Делф
20
Гюндоган
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
9
Жезус
11
Де Брюйне
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
8
Дембеле
7
Моура
7
Моура
8
Дембеле
10
Сане
30
Отаменди
30
Отаменди
10
Сане
11
Де Брюйне
42
Туре
42
Туре
11
Де Брюйне
9
Жезус
20
Силва
20
Силва
9
Жезус
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
54
Казая Стерлинг
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
54
Казая Стерлинг
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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