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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 16 мая 2009
Тоттенхэм
16.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
30'
Д. Дефо
86'
Р. Кин (П)
68'
В. Божинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Кин
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Зокора
️️️️
Д. Дженас
ГОЛ! 1:1!
В. Божинов
Пас отдал
Б. Мварувари
Замена
В. Божинов
️️️️
М. Петров
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
А. Хаттон
️️️️
Д. Вудгейт
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Элано
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Венсан Компани
ЦП
8
Элано
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
39
Вудгейт
14
Чорлука
10
Модрич
23
Хаддлстоун
16
Дженас
7
Кин
10
Павлюченко
9
Дефо
4-3-2-1
24
Гивен
4
Ричардс
22
Данн
5
Онуоха
3
Бридж
7
Айрленд
34
Де Йонг
4
Компани
8
Элано
19
Петров
10
Кайседо
39
Вудгейт
21
Хаттон
21
Хаттон
39
Вудгейт
16
Дженас
16
Зокора
16
Зокора
16
Дженас
10
Павлюченко
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Павлюченко
8
Элано
5
Сабалета
5
Сабалета
8
Элано
19
Петров
86
Божинов
86
Божинов
19
Петров
10
Кайседо
25
Мварувари
25
Мварувари
10
Кайседо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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