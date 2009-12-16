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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 16 декабря 2009
Тоттенхэм
16.12.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Сити
38'
Н. Кранчар
54'
Д. Дефо
90+3'
Н. Кранчар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Б. Ассу-Экотто
+5
+4
Желтая карточка
К. Тевес
ГОЛ! 3:0!
Н. Кранчар
Пас отдал
А. Леннон
+3
Замена
Д. Дженас
️️️️
Д. Дефо
+2
Замена
М. Петров
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Н. Кранчар
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
М. Сильвинью
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
П. Крауч
ГОЛ! 1:0!
Н. Кранчар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Робиньо
АП
7
Стивен Айрленд
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЛФ
32
Карлос Тевес
РФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
4
Бассонг
14
Чорлука
19
Кранчар
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
12
Леннон
15
Крауч
9
Дефо
4-3-1-2
24
Гивен
4
Ричардс
2
Туре
5
Онуоха
0
Сильвинью
7
Айрленд
34
Де Йонг
18
Бэрри
70
Робиньо
32
Тевес
25
Адебайор
9
Дефо
16
Дженас
16
Дженас
9
Дефо
32
Ассу-Экотто
18
Бэйл
18
Бэйл
32
Ассу-Экотто
34
Де Йонг
19
Петров
19
Петров
34
Де Йонг
70
Робиньо
24
Санта Крус
24
Санта Крус
70
Робиньо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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