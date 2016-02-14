Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 14 февраля 2016
Манчестер Сити
14.02.2016, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
74'
К. Ихеначо
53'
Г. Кейн (П)
83'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
89'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Г. Кейн
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Ламела
81'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
76'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
Замена
А. Коларов
️️️️
Г. Клиши
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Г. Клиши
74'
72'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Х. Сон
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Фернандо
66'
56'
Желтая карточка
К. Виммер
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
В. Компани
46'
44'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
43
Берсант Целина
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-2-1-2-1
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
30
Отаменди
5
Сабалета
5
Фернандо
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Агуэро
3-3-3-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Виммер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
8
Дембеле
3
Роуз
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3
Клиши
11
Коларов
11
Коларов
3
Клиши
5
Фернандо
17
Ихеначо
17
Ихеначо
5
Фернандо
9
Кейн
89
Шадли
89
Шадли
9
Кейн
7
Сон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
5
Ману Гарсия
АП
43
Берсант Целина
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
43
Берсант Целина
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Тоттенхэм
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
15 ноября
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
15 ноября
5
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
15 ноября
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
15 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+