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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 19 января 2023
Манчестер Сити
19.01.2023, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
51'
Х. Альварес
53'
Э. Холанд
63'
Р. Марез
90'
Р. Марез
44'
Д. Кулушевски
45+2'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
ГОЛ! 4:2!
Р. Марез
90'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Э. Холанд
90'
Замена
К. Уокер
️️️️
Р. Льюис
83'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
81'
78'
Замена
К. Лангле
️️️️
Б. Дэвис
78'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Эмерсон
75'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
69'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 3:2!
Р. Марез
Пас отдал
Родри
63'
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Марез
53'
ГОЛ! 1:2!
Х. Альварес
51'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Эмерсон
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
31'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
23'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
Р. Марез
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
28
Аканджи
6
Стоунз
15
Аке
82
Льюис
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Марез
19
Альварес
9
Холанд
4-2-3-1
1
Льорис
22
Эмерсон
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
9
Холанд
3
Диаш
3
Диаш
9
Холанд
82
Льюис
2
Уокер
2
Уокер
82
Льюис
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
5
Перишич
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Перишич
4
Дэвис
2
Лангле
2
Лангле
4
Дэвис
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
22
Эмерсон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
22
Эмерсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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20:13
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