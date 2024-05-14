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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 14 мая 2024
Тоттенхэм
14.05.2024, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
51'
Э. Холанд
90+1'
Э. Холанд (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
90'
+10
Желтая карточка
Б. Силва
90'
+5
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Холанд
88'
Желтая карточка
Ф. Фоден
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
П. Хейбьерг
85'
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Сарр
85'
71'
Желтая карточка
М. Ковачич
69'
Замена
С. Ортега
️️️️
Эдерсон
69'
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Де Брюйне
67'
Травма
Эдерсон
Желтая карточка
К. Ромеро
63'
Желтая карточка
П. Сарр
57'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Р. Бентанкур
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Р. Бентанкур
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
37
Мики ван де Вен
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
ЛП
29
Папе Сарр
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ПП
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛП
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
ПП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-4-1
25
Викарио
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
21
Ромеро
23
Порро
29
Сарр
10
Мэддисон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
22
Джонсон
7
Сон
4-1-4-1
31
Эдерсон
2
Уокер
95
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
20
Силва
26
Де Брюйне
8
Ковачич
47
Фоден
9
Холанд
29
Сарр
34
Скипп
34
Скипп
29
Сарр
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
21
Кулушевски
30
Бентанкур
31
Эдерсон
1
Ортега
1
Ортега
31
Эдерсон
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
26
Де Брюйне
11
Доку
11
Доку
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
40
Брэндон Остин
ВР
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
11
Офсайды
2
2
Количество передач
599
533
Сейвы
3
6
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.33
2.4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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