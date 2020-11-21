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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 21 ноября 2020
Тоттенхэм
21.11.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
5'
Х. Сон
65'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
Г. Кейн
90'
88'
Желтая карточка
Ф. Торрес
87'
Желтая карточка
Р. Диаш
Замена
Д. Родон
️️️️
Т. Алдервейрелд
81'
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
73'
72'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Силва
72'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 2:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Г. Кейн
65'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
65'
Желтая карточка
М. Сиссоко
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Регилон
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
34
Бергвейн
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
26
Марез
20
Силва
11
Де Брюйне
9
Жезус
14
Торрес
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
23
Алдервейрелд
6
Родон
6
Родон
23
Алдервейрелд
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Марез
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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