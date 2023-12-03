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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 03 декабря 2023
Манчестер Сити
03.12.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
9'
Х. Сон (АГ)
31'
Ф. Фоден
81'
Д. Грилиш
6'
Х. Сон
69'
Д. Ло Чельсо
90'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+6
Замена
Д. Донли
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
Э. Холанд
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кулушевски
90'
ГОЛ! 3:3!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Б. Джонсон
87'
Замена
Ришарлисон
️️️️
И. Биссума
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Альварес
87'
Замена
Н. Аке
️️️️
Й. Гвардиол
87'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
84'
ГОЛ! 3:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Э. Холанд
81'
79'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Ло Чельсо
74'
Желтая карточка
П. Порро
Замена
Р. Льюис
️️️️
Ф. Фоден
73'
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Д. Грилиш
61'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Доку
52'
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Б. Хиль
38'
Желтая карточка
И. Удогие
Желтая карточка
Родри
34'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Х. Альварес
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Сон
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-3
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
28
Аканджи
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
19
Альварес
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
22
Эмерсон
4
Дэвис
13
Удогие
28
Биссума
21
Кулушевски
20
Ло Чельсо
22
Джонсон
17
Хиль
7
Сон
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
47
Фоден
82
Льюис
82
Льюис
47
Фоден
19
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Альварес
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
20
Ло Чельсо
34
Скипп
34
Скипп
20
Ло Чельсо
17
Хиль
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
17
Хиль
22
Джонсон
10
Донли
10
Донли
22
Джонсон
28
Биссума
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
28
Биссума
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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