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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 29 января 2014
Тоттенхэм
29.01.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 5
Завершен
Манчестер Сити
59'
Э. Капу
15'
С. Агуэро
51'
Я. Туре (П)
53'
Э. Джеко
78'
С. Йоветич
89'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
89'
ГОЛ! 1:5!
В. Компани
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Эриксен
83'
80'
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Сильва
78'
ГОЛ! 1:4!
С. Йоветич
Пас отдал
Фернандиньо
76'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
К. Ноутон
65'
64'
Замена
М. Настасич
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 1:3!
Э. Капу
Пас отдал
К. Эриксен
59'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Г. Сигурдссон
55'
53'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Туре
Красная карточка
Д. Роуз
50'
Замена
Э. Капу
️️️️
М. Дембеле
46'
45'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
44'
Травма
С. Агуэро
39'
Желтая карточка
С. Агуэро
39'
Желтая карточка
М. Демичелис
33'
Желтая карточка
Я. Туре
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
3
Роуз
20
Доусон
21
Кирикеш
2
Уокер
10
Сигурдссон
8
Дембеле
6
Бенталеб
12
Леннон
24
Эриксен
25
Адебайор
3-2-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
2
Демичелис
4
Компани
16
Навас
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
10
Сигурдссон
26
Ноутон
26
Ноутон
10
Сигурдссон
8
Дембеле
6
Капу
6
Капу
8
Дембеле
24
Эриксен
90
Холтби
90
Холтби
24
Эриксен
21
Сильва
11
Коларов
11
Коларов
21
Сильва
42
Туре
22
Настасич
22
Настасич
42
Туре
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
24
Брэд Фридель
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:00 (прямая)
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