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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 18 октября 2014
Манчестер Сити
18.10.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Тоттенхэм
11'
С. Агуэро
18'
С. Агуэро (П)
68'
С. Агуэро (П)
75'
С. Агуэро
13'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Демичелис
90'
+1
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандо
76'
ГОЛ! 4:1!
С. Агуэро
Пас отдал
В. Компани
75'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Сильва
71'
70'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Р. Мэйсон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Агуэро
68'
67'
Красная карточка
Ф. Фасио
63'
Пенальти не реализован!
Р. Сольдадо
61'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Ламела
61'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
Х. Навас
56'
36'
Желтая карточка
Э. Дайер
35'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
31'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Ф. Лэмпард
27'
Травма
Ф. Лэмпард
25'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Агуэро
18'
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Ф. Лэмпард
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандо
3
Санья
20
Милнер
8
Лэмпард
21
Сильва
10
Агуэро
4-2-1-2-1
1
Льорис
15
Дайер
17
Фасио
4
Кабуль
3
Роуз
8
Мэйсон
6
Капу
89
Шадли
9
Ламела
24
Эриксен
9
Сольдадо
5
Фернандо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандо
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
21
Сильва
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Сильва
8
Мэйсон
14
Вертонген
14
Вертонген
8
Мэйсон
6
Капу
8
Дембеле
8
Дембеле
6
Капу
9
Ламела
25
Таунсенд
25
Таунсенд
9
Ламела
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Михел Ворм
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
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1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 15:45 (прямая)
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