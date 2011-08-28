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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 28 августа 2011
Тоттенхэм
28.08.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 5
Завершен
Манчестер Сити
68'
Ю. Кабуль
34'
Э. Джеко
41'
Э. Джеко
55'
Э. Джеко
60'
С. Агуэро
90+3'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
+3
ГОЛ! 1:5!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Бэрри
Желтая карточка
С. Савич
Замена
С. Савич
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:4!
Ю. Кабуль
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Л. Модрич
Замена
М. Ричардс
️️️️
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 0:4!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Я. Туре
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Леннон
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Н. Кранчар
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Насри
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
20'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-5-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
20
Доусон
14
Чорлука
18
Бэйл
19
Кранчар
10
Модрич
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
10
Модрич
8
Ливермор
8
Ливермор
10
Модрич
19
Кранчар
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
12
Леннон
9
Дефо
9
Дефо
12
Леннон
10
Агуэро
15
Савич
15
Савич
10
Агуэро
5
Сабалета
4
Ричардс
4
Ричардс
5
Сабалета
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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