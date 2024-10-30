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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 30 октября 2024
Тоттенхэм
30.10.2024, среда, 23:15
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
5'
Т. Вернер
25'
П. Сарр
45+4'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
А. Грей
90'
74'
Замена
Д. Симпсон-Пьюзи
️️️️
Н. Аке
Замена
Ришарлисон
️️️️
Т. Вернер
69'
Замена
М. Мур
️️️️
Б. Джонсон
68'
63'
Замена
Д. Райт
️️️️
Савиньо
58'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Фоден
Желтая карточка
И. Биссума
53'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Ромеро
52'
46'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Р. Диаш
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
И. Гюндоган
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Сарр
46'
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Нуньес
Пас отдал
Савиньо
ГОЛ! 2:0!
П. Сарр
Пас отдал
Д. Кулушевски
25'
Желтая карточка
П. Сарр
23'
Замена
И. Удогие
️️️️
М. ван де Вен
14'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Кулушевски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-2-2-3
25
Викарио
21
Ромеро
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
21
Кулушевски
11
Вернер
14
Грей
19
Соланке
4-2-3-1
1
Ортега
82
Льюис
25
Аканджи
15
Аке
6
Стоунз
27
Нуньес
20
Гюндоган
17
Савиньо
33
О'Райли
47
Фоден
24
Макэйти
21
Ромеро
33
Дэвис
33
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
13
Удогие
37
ван де Вен
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
47
Мур
47
Мур
22
Джонсон
11
Вернер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
11
Вернер
3
Диаш
3
Диаш
Диаш
24
Гвардиол
24
Гвардиол
Диаш
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
17
Савиньо
16
Райт
16
Райт
17
Савиньо
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
31
Эдерсон
ВР
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
6
Офсайды
4
0
Количество передач
300
636
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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