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Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 22 января 2012
Манчестер Сити
22.01.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
56'
С. Насри
59'
Д. Лескотт
90+5'
М. Балотелли (П)
60'
Д. Дефо
65'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Балотелли
+5
Замена
С. Пиенаар
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Балотелли
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 2:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Леннон
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
ГОЛ! 2:0!
Д. Лескотт
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
С. Насри
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
С. Паркер
Желтая карточка
Г. Клиши
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
3
Клиши
15
Савич
15
Лескотт
4
Ричардс
18
Бэрри
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-2-3-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
10
Модрич
8
Паркер
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
9
Дефо
10
Джеко
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Джеко
12
Леннон
20
Пиенаар
20
Пиенаар
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
8
Ливермор
8
Ливермор
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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