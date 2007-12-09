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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 09 декабря 2007
Тоттенхэм
09.12.2007, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
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0
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Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
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21.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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Информация о матче
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