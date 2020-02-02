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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 02 февраля 2020
Тоттенхэм
02.02.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
63'
С. Бергвейн
71'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
90'
+4
Желтая карточка
Родри
84'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Э. Дайер
️️️️
Л. Моура
84'
83'
Травма
Р. Стерлинг
72'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
71'
Замена
Э. Ламела
️️️️
С. Бергвейн
70'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Алли
70'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
66'
64'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Л. Моура
63'
60'
Вторая желтая
А. Зинченко
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
42'
42'
Желтая карточка
А. Зинченко
40'
Пенальти не реализован!
И. Гюндоган
34'
Желтая карточка
К. Уокер
13'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
5
Джафет Танганга
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
34
Стевен Бергвейн
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
5
Танганга
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
7
Моура
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
47
Зинченко
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
7
Моура
15
Дайер
15
Дайер
7
Моура
8
Алли
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Алли
34
Бергвейн
9
Ламела
9
Ламела
34
Бергвейн
10
Агуэро
2
Канселу
2
Канселу
10
Агуэро
19
Стерлинг
20
Силва
20
Силва
19
Стерлинг
26
Марез
9
Жезус
9
Жезус
26
Марез
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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