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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча 23 ноября 2024
Манчестер Сити
23.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
13'
Д. Мэддисон
20'
Д. Мэддисон
52'
П. Порро
90+3'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Тоттенхэм
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Б. Джонсон
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Аканджи
90'
+2
90'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
П. Сарр
90'
Замена
Д. Спенс
️️️️
И. Удогие
89'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Мэддисон
80'
Желтая карточка
П. Сарр
Желтая карточка
К. Де Брюйне
80'
Желтая карточка
Б. Силва
78'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Льюис
74'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Савиньо
74'
63'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Р. Льюис
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
П. Порро
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Стоунз
46'
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Сон
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Кулушевски
1'
Желтая карточка
И. Биссума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
82
Льюис
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
17
Савиньо
9
Холанд
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
33
Дэвис
3
Дрэгушин
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
19
Соланке
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
17
Савиньо
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
17
Савиньо
82
Льюис
10
Грилиш
10
Грилиш
82
Льюис
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
7
Сон
22
Джонсон
22
Джонсон
7
Сон
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Тоттенхэм
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Фрэйзер Форстер
ВР
52
Каллум Олусеси
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
52
Каллум Олусеси
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм
4
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
19
9
Офсайды
2
3
Количество передач
559
410
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
2.51
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 1
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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