«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.85

02 августа 2025 9:46
Зенит - ЦСКА
03 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

3 августа на стадионе «Санкт-Петербург» состоится центральная встреча 3-го тура РПЛ: «Зенит» примет ЦСКА. Обе команды уверенно начали сезон и не знают поражений. «Зенит» продолжает поражать результативностью, ЦСКА – стабильностью. Команды демонстрируют сильную атакующую форму и готовы выдать яркий матч с голами с обеих сторон.

«Зенит»

Петербуржцы после двух туров идут без поражений, сыграв вничью с «Рубином» (2:2) и победив «Ростов» (2:1). Команда продолжает свою впечатляющую серию – 11 матчей без поражений в РПЛ. В 13 последних встречах «Зенит» обязательно забивает, а за последние 5 игр наколотил 18 мячей (в среднем 3.60 за игру). Это подчeркивает доминирующее состояние атаки. Однако защита не так надeжна – 7 пропущенных за те же 5 матчей, и серия из 6 игр подряд без сухого результата это подтверждает. Тем не менее, победа в последнем матче Кубка против «Ахмата» (2:1) добавляет уверенности в силы коллектива.

ЦСКА

Армейцы также набрали хороший ход. После стартовой нулевой ничьей с «Оренбургом» они обыграли «Ахмат» (2:1) в чемпионате, а затем – «Локомотив» в Кубке с таким же счeтом. ЦСКА не проигрывает в 14 матчах РПЛ подряд и показывает стабильную игру на обоих концах поля. Команда забила 9 мячей за 5 последних матчей, что даeт средний показатель 1.80. При этом в обороне выглядит надeжно – 4 пропущенных (0.80 за игру). ЦСКА не уступает по структуре, но и не является командой, готовой отказаться от атакующей игры, особенно в матчах с принципиальными соперниками.

Факты о командах

«Зенит»

  • Не проигрывает в 11 матчах РПЛ
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 3.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд

ЦСКА

  • Не проигрывает в 14 матчах РПЛ
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в двух последних матчах с одинаковым счeтом 2:1

Личные встречи
39% (30)
31% (24)
30% (23)
96
Забитых мячей
82
1.25
В среднем за матч
1.06
6:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 1
03.08.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА
2 : 0
14.05.2025
Зенит
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Зенит
2 : 0
30.04.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
01.03.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 1
14.09.2024
Зенит
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Зенит
0 : 0
15.05.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 1
11.05.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА
1 : 1
02.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
1 : 1
03.09.2023
Зенит
Суперкубок России,
Зенит
0 : 0
15.07.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 0
19.03.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
2 : 1
13.08.2022
ЦСКА
Кубок PARI Премьер, 3 тур
ЦСКА
0 : 3
29.06.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 2
28.11.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
1 : 0
26.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
17.03.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 1
19.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 4
20.06.2020
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 2
09.02.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
1 : 1
02.11.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
3 : 1
12.05.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
11.11.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
29.04.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0 : 0
22.10.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0 : 0
04.03.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 1
20.08.2016
ЦСКА
Суперкубок России,
ЦСКА
0 : 1
23.07.2016
Зенит
Россия. Кубок, Финал
ЦСКА
1 : 4
02.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
2 : 0
03.04.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
12.09.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 1
05.04.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 1
01.11.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
15.03.2014
Зенит
Объединенный Суперкубок, 2 тур
Зенит
2 : 0
02.02.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2 : 0
18.10.2013
ЦСКА
Суперкубок России,
ЦСКА
3 : 0
13.07.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
26.11.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 3
04.08.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Зенит
2 : 0
14.04.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 33 тур
ЦСКА
2 : 2
03.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
0 : 2
06.08.2011
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 2
20.04.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
0 : 3
10.04.2011
ЦСКА
Суперкубок России, Финал
Зенит
1 : 0
06.03.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1 : 3
10.11.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 2
28.04.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 0
26.09.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2 : 1
17.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
1 : 3
21.09.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 0
30.07.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 1
29.09.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
2 : 0
26.05.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1 : 0
05.11.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
0 : 0
19.07.2006
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Зенит
0 : 3
10.05.2006
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
1 : 0
03.05.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 1
21.08.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
17.04.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 3
25.10.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
3 : 3
03.04.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2 : 2
11.07.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
4 : 1
28.06.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
0 : 2
06.10.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
17.03.2002
Зенит
Чемпионат России, 26 тур
Зенит
6 : 1
30.09.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
11.06.2001
Зенит
Чемпионат России, 22 тур
Зенит
0 : 1
18.08.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
4 : 1
12.05.2000
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 1
11.07.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 5 тур
ЦСКА
2 : 2
02.05.1999
Зенит
Чемпионат России, 17 тур
Зенит
0 : 1
22.07.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
04.04.1998
Зенит
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
2 : 0
20.09.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 11 тур
ЦСКА
2 : 0
24.05.1997
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
1 : 0
28.09.1996
Зенит
Чемпионат России, 12 тур
Зенит
1 : 1
15.05.1996
ЦСКА
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды идут без поражений и демонстрируют стабильную форму. «Зенит» впечатляет атакующей мощью, но при этом даeт соперникам забивать. ЦСКА надeжен в обороне, но не отказывается от игры первым номером. Статистика говорит о высоком потенциале голевой активности: обе команды регулярно забивают и допускают моменты у своих ворот. Вероятен сценарий, в котором обе стороны отличатся, а матч получится открытым и напряжeнным. Это дерби может не выявить победителя, но вряд ли останется сухим.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Рекомендуем
