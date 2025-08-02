3 августа на стадионе «Санкт-Петербург» состоится центральная встреча 3-го тура РПЛ: «Зенит» примет ЦСКА. Обе команды уверенно начали сезон и не знают поражений. «Зенит» продолжает поражать результативностью, ЦСКА – стабильностью. Команды демонстрируют сильную атакующую форму и готовы выдать яркий матч с голами с обеих сторон.

«Зенит»

Петербуржцы после двух туров идут без поражений, сыграв вничью с «Рубином» (2:2) и победив «Ростов» (2:1). Команда продолжает свою впечатляющую серию – 11 матчей без поражений в РПЛ. В 13 последних встречах «Зенит» обязательно забивает, а за последние 5 игр наколотил 18 мячей (в среднем 3.60 за игру). Это подчeркивает доминирующее состояние атаки. Однако защита не так надeжна – 7 пропущенных за те же 5 матчей, и серия из 6 игр подряд без сухого результата это подтверждает. Тем не менее, победа в последнем матче Кубка против «Ахмата» (2:1) добавляет уверенности в силы коллектива.

ЦСКА

Армейцы также набрали хороший ход. После стартовой нулевой ничьей с «Оренбургом» они обыграли «Ахмат» (2:1) в чемпионате, а затем – «Локомотив» в Кубке с таким же счeтом. ЦСКА не проигрывает в 14 матчах РПЛ подряд и показывает стабильную игру на обоих концах поля. Команда забила 9 мячей за 5 последних матчей, что даeт средний показатель 1.80. При этом в обороне выглядит надeжно – 4 пропущенных (0.80 за игру). ЦСКА не уступает по структуре, но и не является командой, готовой отказаться от атакующей игры, особенно в матчах с принципиальными соперниками.

Факты о командах

«Зенит»

Не проигрывает в 11 матчах РПЛ

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем: 3.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

ЦСКА

Не проигрывает в 14 матчах РПЛ

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победы в двух последних матчах с одинаковым счeтом 2:1

Прогноз на матч

Обе команды идут без поражений и демонстрируют стабильную форму. «Зенит» впечатляет атакующей мощью, но при этом даeт соперникам забивать. ЦСКА надeжен в обороне, но не отказывается от игры первым номером. Статистика говорит о высоком потенциале голевой активности: обе команды регулярно забивают и допускают моменты у своих ворот. Вероятен сценарий, в котором обе стороны отличатся, а матч получится открытым и напряжeнным. Это дерби может не выявить победителя, но вряд ли останется сухим.

