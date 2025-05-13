14 мая на ВЭБ Арене в Москве состоится ответный финальный матч FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Первый поединок завершился уверенной победой «Зенита» со счeтом 2:0, и теперь армейцам нужно не только отыгрывать два мяча, но и не допустить новых потерь. Давление на хозяев огромно, но и гости, судя по форме, не собираются отсиживаться. Впереди матч высокой напряжeнности, где цена каждой ошибки максимальна. Обе команды находятся в боевом тонусе, но именно результат первого матча делает игру ещe более стратегической и осторожной в дебюте.

ЦСКА

Армейцы подходят к ответному финалу в неплохой форме по результатам, но со стратегическим отставанием в счeте. Победа над «Краснодаром» в последнем туре Премьер-лиги (1:0) добавила моральных очков, однако до этого были ничьи с «Ахматом» и «Крыльями Советов». В пяти последних играх ЦСКА забил и пропустил по 5 мячей – надeжность обороны и эффективность атаки находятся на среднем уровне. Команда умеет адаптироваться под соперника и редко проигрывает: лишь 2 поражения в 15 матчах. Но есть проблема – в первом матче с «Зенитом» команда не создала ничего острого у чужих ворот, и теперь на фоне дефицита голов задача усложняется. Важно, насколько быстро ЦСКА сможет забить, иначе «Зенит» окончательно закроет игру.

«Зенит»

«Зенит» выиграл шесть последних матчей в рамках Кубка России и идeт с чeткой установкой на трофей. В пяти последних матчах команда забила 7 и пропустила всего 2 мяча, при этом в трeх последних кубковых играх не пропускает вовсе. Петербуржцы уверенно чувствуют себя как дома, так и на выезде. Линия атаки стабильна: команда забивает минимум один мяч уже 13 матчей подряд. «Зенит» располагает качественным составом и действует с расчeтом на ошибки соперника, что особенно эффективно в играх на выезде. В ответном финале от команды можно ожидать компактной игры с быстрым переходом в атаку и акцентом на первый гол, который может окончательно снять вопрос о победителе.

Факты о командах

ЦСКА

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

В среднем забивает 1.0 и пропускает 1.0 мяча за игру

Сохранил ворота в неприкосновенности лишь в одном из пяти последних матчей

Побеждает в 6 последних матчах в Кубке России

В последних 5 матчах забил 7 мячей, пропустил 2

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Личные встречи 30% (23) 30% (23) 39% (30) 81 Забитых мячей 95 1.07 В среднем за матч 1.25 4:1 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ) ЦСКА 2 : 0 Зенит Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ) Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит 0 : 0 ЦСКА Зимний кубок РПЛ, 2 тур Зенит 2 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 0 : 1 Зенит Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ) Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 0 : 1 ЦСКА Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ) ЦСКА 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА 1 : 1 Зенит Суперкубок России, Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 5 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Кубок PARI Премьер, 3 тур ЦСКА 0 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 23 тур ЦСКА 2 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 23 тур ЦСКА 0 : 4 Зенит Товарищеские матчи, Зенит 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 3 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 2 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 18 тур ЦСКА 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 4 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Суперкубок России, ЦСКА 0 : 1 Зенит Россия. Кубок, Финал ЦСКА 1 : 4 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 21 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА 0 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 21 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Объединенный Суперкубок, 2 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 13 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Суперкубок России, ЦСКА 3 : 0 Зенит Россия. Премьер-Лига, 17 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 3 тур ЦСКА 1 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 39 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 33 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 19 тур ЦСКА 0 : 2 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала Зенит 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур Зенит 0 : 3 ЦСКА Суперкубок России, Финал Зенит 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 18 тур Зенит 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 4 тур ЦСКА 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА 2 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур Зенит 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 25 тур Зенит 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 11 тур ЦСКА 2 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 26 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 11 тур Зенит 0 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала Зенит 0 : 3 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 5 тур Зенит 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур ЦСКА 3 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит 4 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 26 тур Зенит 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Чемпионат России, 26 тур Зенит 6 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 12 тур ЦСКА 1 : 1 Зенит Чемпионат России, 22 тур Зенит 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 8 тур ЦСКА 4 : 1 Зенит Чемпионат России, 19 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 5 тур ЦСКА 2 : 2 Зенит Чемпионат России, 17 тур Зенит 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 2 тур ЦСКА 1 : 2 Зенит Чемпионат России, 28 тур Зенит 2 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 11 тур ЦСКА 2 : 0 Зенит Чемпионат России, 29 тур ЦСКА 1 : 0 Зенит Чемпионат России, 12 тур Зенит 1 : 1 ЦСКА

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

Несмотря на домашний матч и поддержку болельщиков, ЦСКА будет сложно отыграть фору в два мяча. Команда способна дать бой и забить, но открыть оборону «Зенита» более одного раза крайне трудно. Петербуржцы контролируют ход матчей, особенно в кубковых встречах, и умеют грамотно распределять силы. Скорее всего, ЦСКА начнeт активно, но «Зенит» будет ждать момент для ответа. При таком раскладе ожидается осторожная, но результативная игра с преимуществом гостей по итогу. Прогноз: ЦСКА откроет счeт, но «Зенит» ответит и сведeт матч к ничьей, обеспечив итоговую победу в двухматчевом противостоянии.

Рекомендованные ставки и коэффициенты