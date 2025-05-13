Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча ЦСКА – «Зенит»: Кубок России, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:00
ЦСКА - Зенит
14 мая 2025, среда 19:30 | Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Перейти в онлайн матча
6.5
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

14 мая на ВЭБ Арене в Москве состоится ответный финальный матч FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Первый поединок завершился уверенной победой «Зенита» со счeтом 2:0, и теперь армейцам нужно не только отыгрывать два мяча, но и не допустить новых потерь. Давление на хозяев огромно, но и гости, судя по форме, не собираются отсиживаться. Впереди матч высокой напряжeнности, где цена каждой ошибки максимальна. Обе команды находятся в боевом тонусе, но именно результат первого матча делает игру ещe более стратегической и осторожной в дебюте.

ЦСКА

Армейцы подходят к ответному финалу в неплохой форме по результатам, но со стратегическим отставанием в счeте. Победа над «Краснодаром» в последнем туре Премьер-лиги (1:0) добавила моральных очков, однако до этого были ничьи с «Ахматом» и «Крыльями Советов». В пяти последних играх ЦСКА забил и пропустил по 5 мячей – надeжность обороны и эффективность атаки находятся на среднем уровне. Команда умеет адаптироваться под соперника и редко проигрывает: лишь 2 поражения в 15 матчах. Но есть проблема – в первом матче с «Зенитом» команда не создала ничего острого у чужих ворот, и теперь на фоне дефицита голов задача усложняется. Важно, насколько быстро ЦСКА сможет забить, иначе «Зенит» окончательно закроет игру.

«Зенит»

«Зенит» выиграл шесть последних матчей в рамках Кубка России и идeт с чeткой установкой на трофей. В пяти последних матчах команда забила 7 и пропустила всего 2 мяча, при этом в трeх последних кубковых играх не пропускает вовсе. Петербуржцы уверенно чувствуют себя как дома, так и на выезде. Линия атаки стабильна: команда забивает минимум один мяч уже 13 матчей подряд. «Зенит» располагает качественным составом и действует с расчeтом на ошибки соперника, что особенно эффективно в играх на выезде. В ответном финале от команды можно ожидать компактной игры с быстрым переходом в атаку и акцентом на первый гол, который может окончательно снять вопрос о победителе.

Факты о командах

ЦСКА

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем забивает 1.0 и пропускает 1.0 мяча за игру
  • Сохранил ворота в неприкосновенности лишь в одном из пяти последних матчей

«Зенит»

  • Побеждает в 6 последних матчах в Кубке России
  • В последних 5 матчах забил 7 мячей, пропустил 2
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Личные встречи
30% (23)
30% (23)
39% (30)
81
Забитых мячей
95
1.07
В среднем за матч
1.25
4:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА
2 : 0
14.05.2025
Зенит
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Зенит
2 : 0
30.04.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
01.03.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 1
14.09.2024
Зенит
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Зенит
0 : 0
15.05.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 1
11.05.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА
1 : 1
02.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
1 : 1
03.09.2023
Зенит
Суперкубок России,
Зенит
0 : 0
15.07.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 0
19.03.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
2 : 1
13.08.2022
ЦСКА
Кубок PARI Премьер, 3 тур
ЦСКА
0 : 3
29.06.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 2
28.11.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
1 : 0
26.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
17.03.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 1
19.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 4
20.06.2020
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 2
09.02.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
1 : 1
02.11.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
3 : 1
12.05.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
11.11.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
29.04.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0 : 0
22.10.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0 : 0
04.03.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 1
20.08.2016
ЦСКА
Суперкубок России,
ЦСКА
0 : 1
23.07.2016
Зенит
Россия. Кубок, Финал
ЦСКА
1 : 4
02.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
2 : 0
03.04.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
12.09.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 1
05.04.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 1
01.11.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
15.03.2014
Зенит
Объединенный Суперкубок, 2 тур
Зенит
2 : 0
02.02.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2 : 0
18.10.2013
ЦСКА
Суперкубок России,
ЦСКА
3 : 0
13.07.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
26.11.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 3
04.08.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Зенит
2 : 0
14.04.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 33 тур
ЦСКА
2 : 2
03.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
0 : 2
06.08.2011
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 2
20.04.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
0 : 3
10.04.2011
ЦСКА
Суперкубок России, Финал
Зенит
1 : 0
06.03.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1 : 3
10.11.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 2
28.04.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 0
26.09.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2 : 1
17.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
1 : 3
21.09.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 0
30.07.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 1
29.09.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
2 : 0
26.05.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1 : 0
05.11.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
0 : 0
19.07.2006
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Зенит
0 : 3
10.05.2006
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
1 : 0
03.05.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 1
21.08.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
17.04.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 3
25.10.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
3 : 3
03.04.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2 : 2
11.07.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
4 : 1
28.06.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
0 : 2
06.10.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
17.03.2002
Зенит
Чемпионат России, 26 тур
Зенит
6 : 1
30.09.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
11.06.2001
Зенит
Чемпионат России, 22 тур
Зенит
0 : 1
18.08.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
4 : 1
12.05.2000
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 1
11.07.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 5 тур
ЦСКА
2 : 2
02.05.1999
Зенит
Чемпионат России, 17 тур
Зенит
0 : 1
22.07.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
04.04.1998
Зенит
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
2 : 0
20.09.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 11 тур
ЦСКА
2 : 0
24.05.1997
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
1 : 0
28.09.1996
Зенит
Чемпионат России, 12 тур
Зенит
1 : 1
15.05.1996
ЦСКА
Показать все

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

Несмотря на домашний матч и поддержку болельщиков, ЦСКА будет сложно отыграть фору в два мяча. Команда способна дать бой и забить, но открыть оборону «Зенита» более одного раза крайне трудно. Петербуржцы контролируют ход матчей, особенно в кубковых встречах, и умеют грамотно распределять силы. Скорее всего, ЦСКА начнeт активно, но «Зенит» будет ждать момент для ответа. При таком раскладе ожидается осторожная, но результативная игра с преимуществом гостей по итогу. Прогноз: ЦСКА откроет счeт, но «Зенит» ответит и сведeт матч к ничьей, обеспечив итоговую победу в двухматчевом противостоянии.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Зенита» больше 0.5 – коэффициент 1.55

6.5
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Зенит ЦСКА
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.3
Испания. Примера, 36 тур
Алавес - Валенсия
Точный счёт 0:1 в пользу «Валенсии»
Матч завершен
3 : 0
6.0
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал - Леганес
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
Матч завершен
2 : 0
6.5
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА - Зенит
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 1
5.5
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис - Астана
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
Матч завершен
0 : 2
5.3
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран - Тобол
Точный счёт 0:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 