Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сильвио Ромеро - статистика

Завершил карьеру
22 июля 1988 (38), Кордоба
#10 | Нападающий
175 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
17
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
1 : 2
07.12.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
2 : 2
27.11.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Форталеза
2 : 2
24.11.2023
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
0 : 1
19.11.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.11.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Форталеза
0 : 2
05.11.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
02.11.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
2 : 0
22.10.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
1 : 0
19.10.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
3 : 2
09.10.2023
Америка Минейро
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 1
30.09.2023
Гремио
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 2
21.09.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 1
15.09.2023
Коринтианс
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.09.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 1
28.08.2023
Коритиба
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гойас
1 : 0
06.08.2023
Форталеза
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
0 : 3
30.07.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
3 : 1
22.07.2023
Форталеза
82' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
0 : 1
16.07.2023
Куяба
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Форталеза
1 : 0
10.07.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
02.07.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 1
25.06.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
0 : 1
22.06.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
2 : 0
11.06.2023
Форталеза
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Форталеза
0 : 0
03.06.2023
Баия
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
2 : 0
27.05.2023
Васко да Гама
79' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Америка Минейро
2 : 1
21.05.2023
Форталеза
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гремио
0 : 0
14.05.2023
Форталеза
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
0 : 0
12.05.2023
Сан-Паулу
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
1 : 1
09.05.2023
Форталеза
46' - 90'
79'
90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
4 : 2
29.04.2023
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коритиба
0 : 3
24.04.2023
Форталеза
1' - 71'
51'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
1 : 1
16.04.2023
Интернасьонал
86' - 90'
Главные новости
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
17
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+