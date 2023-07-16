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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Куяба
Форталеза - Куяба: обзор матча 16 июля 2023
Форталеза
16.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
19'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Куяба
90'
+9
Желтая карточка
П. Кеппелини
Желтая карточка
Э. Бритес
90'
+4
77'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Раниэле
77'
Замена
Денилсон
️️️️
Ф. Собрал
77'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
Замена
Гилерме
️️️️
Б. Пачеко
74'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
73'
Замена
L. Crispim
️️️️
А. Кайо
73'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
68'
65'
Желтая карточка
Ю. Кастильо
Желтая карточка
М. Беневенуто
64'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
64'
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
64'
64'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Д. Кафу
54'
Замена
В. Силва
️️️️
Клайсон
Желтая карточка
Б. Пачеко
45'
+2
43'
Желтая карточка
Клайсон
40'
Желтая карточка
Дейверсон
Желтая карточка
А. Кайо
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Форталеза
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-1-1-5
91
Пачеко
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
7
Мариньо
18
Лусеро
28
Велисон
8
Почеттино
91
Гальярдо
1
3-1-2-1-3
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
16
Рикельме
14
Раниэле
29
Клайсон
88
Собрал
10
Кеппелини
2
7
Кафу
16
Дейверсон
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
91
Пачеко
20
Гилерме
20
Гилерме
91
Пачеко
8
Кайо
91
91
8
Кайо
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
14
Раниэле
6
Аугусто
6
Аугусто
14
Раниэле
88
Собрал
27
Денилсон
27
Денилсон
88
Собрал
29
Клайсон
11
Силва
11
Силва
29
Клайсон
7
Кафу
77
Кастильо
77
Кастильо
7
Кафу
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Форталеза
Куяба
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Форталеза - Куяба
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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