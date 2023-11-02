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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Форталеза
Атлетико Минейро - Форталеза: обзор матча 02 ноября 2023
Атлетико Минейро
02.11.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Форталеза
16'
Паулиньо
56'
Паулиньо
61'
Халк (П)
44'
Х. Мартин Лусеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Форталеза
Замена
Педриньо
️️️️
Р. Саравия
90'
+5
Замена
Каду
️️️️
Халк
90'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сарачо
89'
88'
Желтая карточка
П. Роша
Замена
К. Павон
️️️️
Рубенс
85'
Замена
Эденилсон
️️️️
Паулиньо
85'
79'
Замена
I. Machuca
️️️️
Т. Гальярдо
78'
Замена
L. Crispim
️️️️
Т. Почеттино
66'
Замена
D.
️️️️
Г. Эскобар
66'
Замена
П. Роша
️️️️
Я. Пикачу
66'
Замена
Мариньо
️️️️
А. Кайо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Халк
61'
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
56'
51'
Желтая карточка
Г. Эскобар
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Г. Эскобар
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Рубенс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Форталеза
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
19
Йоран
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Форталеза
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
11
Imanol Machuca
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Мариньо
ПВ
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-3-1-3
22
Эверсон
3
Лемос
21
Жемерсон
13
Арана
8
Рубенс
94
Отавио
20
Саравия
21
Франко
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
4-2-5
4
Беневенуто
2
Фигейреду
31
Эскобар
2
Тинга
22
Пикачу
8
Кайо
1
28
Велисон
8
Почеттино
91
Гальярдо
18
Лусеро
20
Саравия
10
Педриньо
10
Педриньо
20
Саравия
11
Сарачо
17
Гомес
17
Гомес
11
Сарачо
10
Паулиньо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
10
Паулиньо
8
Рубенс
7
Павон
7
Павон
8
Рубенс
7
Халк
42
Каду
42
Каду
7
Халк
91
Гальярдо
11
11
91
Гальярдо
22
Пикачу
32
Роша
32
Роша
22
Пикачу
8
Кайо
7
Мариньо
7
Мариньо
8
Кайо
31
Эскобар
23
23
31
Эскобар
8
Почеттино
91
91
8
Почеттино
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Форталеза
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
19
Йоран
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
19
Йоран
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Атлетико Минейро - Форталеза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Минейран
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