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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Брагантино
Форталеза - Брагантино: обзор матча 30 июля 2023
Форталеза
30.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Брагантино
23'
Л. Кандидо
71'
Бруниньо
90+2'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Брагантино
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Т. Борбас
Желтая карточка
Тити
81'
Замена
I. Machuca
️️️️
Калебе
80'
Замена
K.
️️️️
Т. Гальярдо
80'
Желтая карточка
Гилерме
78'
77'
Замена
Л. Патрик
️️️️
Л. Ортис
71'
ГОЛ! 0:2!
Бруниньо
Пас отдал
Т. Борбас
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
D.
66'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
А. Кайо
62'
Замена
Гилерме
️️️️
Мариньо
62'
56'
Замена
Бруниньо
️️️️
Э. Саша
50'
Желтая карточка
Густавиньо
46'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Соррисо
️️️️
Л. Кандидо
45'
+5
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
45'
+2
Желтая карточка
Т. Борбас
39'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кандидо
Пас отдал
Л. Эвангелиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Форталеза
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
3-3-1-4
91
Пачеко
4
Беневенуто
4
Тити
88
8
Кайо
30
Калебе
7
Мариньо
1
91
Гальярдо
8
Почеттино
23
4-3-1-2
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Ортис
4
Натан
36
Кандидо
35
Фернандес
30
Эвангелиста
7
Рамирес
28
Витиньо
18
Борбас
8
Саша
91
Гальярдо
37
37
91
Гальярдо
30
Калебе
11
11
30
Калебе
8
Кайо
22
Пикачу
22
Пикачу
8
Кайо
7
Мариньо
20
Гилерме
20
Гилерме
7
Мариньо
23
18
Лусеро
18
Лусеро
23
3
Ортис
30
Патрик
30
Патрик
3
Ортис
28
Витиньо
34
Уртадо
34
Уртадо
28
Витиньо
8
Саша
19
Бруниньо
19
Бруниньо
8
Саша
7
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
36
Кандидо
7
Соррисо
7
Соррисо
36
Кандидо
Остались в запасе
Форталеза
Брагантино
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Форталеза - Брагантино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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