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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Минейро
Форталеза - Атлетико Минейро: обзор матча 25 июня 2023
Форталеза
25.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
54'
Т. Почеттино
62'
Тинга
87'
А. Кардек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Минейро
Замена
L. Crispim
️️️️
Х. Мартин Лусеро
90'
89'
Красная карточка
Р. Саравия
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Кардек
Замена
Гилерме
️️️️
Т. Гальярдо
78'
Замена
L. Sasha
️️️️
Г. Насименту
77'
70'
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
67'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Б. Фукс
67'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сарачо
67'
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Павон
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
64'
ГОЛ! 2:0!
Тинга
Пас отдал
Тити
62'
61'
Желтая карточка
Б. Фукс
ГОЛ! 1:0!
Т. Почеттино
54'
Желтая карточка
Тити
50'
23'
Замена
Эденилсон
️️️️
Йоран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Форталеза
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Amorim
ЦП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-3-4
91
Пачеко
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
35
Насименту
8
Кайо
22
Пикачу
1
18
Лусеро
91
Гальярдо
8
Почеттино
4-2-3-1
22
Эверсон
20
Саравия
21
Жемерсон
13
Арана
3
Фукс
6
Батталья
19
Йоран
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
7
Павон
35
Насименту
88
88
35
Насименту
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
91
Гальярдо
20
Гилерме
20
Гилерме
91
Гальярдо
18
Лусеро
91
91
18
Лусеро
3
Фукс
21
Рабельо
21
Рабельо
3
Фукс
19
Йоран
88
Эденилсон
88
Эденилсон
19
Йоран
11
Сарачо
17
Гомес
17
Гомес
11
Сарачо
7
Павон
11
Варгас
11
Варгас
7
Павон
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Минейро
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Патрик
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Патрик
ЦП
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Форталеза - Атлетико Минейро
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
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5
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14 ноября
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