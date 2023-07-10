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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 10 июля 2023
Форталеза
10.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
84'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
90'
+6
Желтая карточка
У. Моура
Желтая карточка
Т. Гальярдо
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
А. Кайо
84'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Х. Мартин Лусеро
76'
Замена
Гилерме
️️️️
Мариньо
76'
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
67'
62'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Арриагада
61'
Желтая карточка
М. Сирино
60'
Замена
М. Сирино
️️️️
Л. Читтадини
Желтая карточка
Мариньо
56'
51'
Желтая карточка
В. Кауэ
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
З. Ивалдо
46'
Замена
Кристиан
️️️️
Келлвен
Желтая карточка
Э. Бритес
37'
Замена
З. Велисон
️️️️
Г. Насименту
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Форталеза
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
4-2-1-4
91
Пачеко
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
35
Насименту
7
Мариньо
1
8
Почеттино
91
Гальярдо
18
Лусеро
3-3-2-1-1
24
Бенто
27
Зе Ивалдо
27
Роша
4
Фелипе
12
Келлвен
5
Моура
21
Кауэ
80
Сантана
18
Читтадини
28
Куэльо
16
Арриагада
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
18
Лусеро
22
Пикачу
22
Пикачу
18
Лусеро
7
Мариньо
20
Гилерме
20
Гилерме
7
Мариньо
35
Насименту
28
Велисон
28
Велисон
35
Насименту
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
12
Келлвен
18
Кристиан
18
Кристиан
12
Келлвен
18
Читтадини
7
Сирино
7
Сирино
18
Читтадини
16
Арриагада
11
Виллиан
11
Виллиан
16
Арриагада
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
24
Лео Линк
ВР
11
Тиаго Андраде
ЛВ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
11
Тиаго Андраде
ЛВ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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