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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Форталеза
Коринтианс - Форталеза: обзор матча 09 мая 2023
Коринтианс
09.05.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
88'
Ю. Алберто
79'
А. Кайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Форталеза
90'
+9
Желтая карточка
С. Ромеро
ГОЛ! 1:1!
Ю. Алберто
88'
Замена
Паулиньо
️️️️
Ф. Вера
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Кайо
Пас отдал
С. Ромеро
78'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Калебе
Замена
А. Ромеро
️️️️
Адсон
69'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
М. Араухо
66'
Замена
М. Биду
️️️️
Ф. Сантос
66'
64'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Г. Насименту
64'
Замена
В. Заносело
️️️️
L. Sasha
Желтая карточка
Ф. Вера
62'
46'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
38'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
13'
Желтая карточка
Б. Пачеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
5
Мурильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
28
Адсон
ЦФ
20
Педро
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Форталеза
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
23
Фагнер
15
Вера
70
Рони
5
Мурильо
10
Гедес
8
Араухо
20
Педро
28
Адсон
4-4-1-2
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
8
Кайо
30
Калебе
88
35
Насименту
21
Мойзес
16
91
Гальярдо
28
Адсон
11
Ромеро
11
Ромеро
28
Адсон
6
Сантос
21
Биду
21
Биду
6
Сантос
15
Вера
18
Паулиньо
18
Паулиньо
15
Вера
8
Араухо
9
Алберто
9
Алберто
8
Араухо
88
25
Заносело
25
Заносело
88
35
Насименту
22
Пикачу
22
Пикачу
35
Насименту
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
30
Калебе
8
Почеттино
8
Почеттино
30
Калебе
Остались в запасе
Коринтианс
Форталеза
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Гилерме
ПВ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
Остались в запасе
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Гилерме
ПВ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Коринтианс - Форталеза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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