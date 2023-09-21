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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Форталеза
Сан-Паулу - Форталеза: обзор матча 21 сентября 2023
Сан-Паулу
21.09.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
79'
Х. Родригес
16'
З. Велисон
52'
Х. Мартин Лусеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Форталеза
90'
+9
Желтая карточка
П. Аугусто
90'
+4
Желтая карточка
Т. Гальярдо
88'
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Б. Пачеко
82'
Замена
L. Sasha
️️️️
З. Велисон
Замена
Т. Коста
️️️️
Луан
80'
Замена
Пато
️️️️
Жуан
80'
ГОЛ! 1:2!
Х. Родригес
Пас отдал
Жуан
79'
74'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Х. Мартин Лусеро
73'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
73'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Т. Почеттино
Замена
Давид
️️️️
Лусиано
71'
69'
Желтая карточка
Мариньо
Желтая карточка
Н. Мендес
67'
60'
Желтая карточка
J. Ricardo
Желтая карточка
Д. Коста
53'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Мартин Лусеро
27'
Желтая карточка
З. Велисон
Пенальти не реализован!
Х. Родригес
21'
19'
Желтая карточка
Тити
16'
ГОЛ! 0:1!
З. Велисон
Пас отдал
Т. Почеттино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
15
Микель Араухо
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
44
Matheus Belém
ЦЗ
43
Walce
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Felipe Negrucci
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
12
Пато
ЦФ
Форталеза
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-2-2-2
13
Жандрей
34
Велингтон
19
Коста
15
Франко
45
Мендес
33
Луан
8
Невес
23
Родригес
15
Араухо
10
Лусиано
9
Жуан
4-1-2-4
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
8
Кайо
20
Гилерме
7
Мариньо
28
Велисон
8
Почеттино
18
Лусеро
1
33
Луан
6
Коста
6
Коста
33
Луан
10
Лусиано
7
Давид
7
Давид
10
Лусиано
9
Жуан
12
Пато
12
Пато
9
Жуан
91
Пачеко
31
Эскобар
31
Эскобар
91
Пачеко
8
Почеттино
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Почеттино
28
Велисон
88
88
28
Велисон
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
18
Лусеро
91
Гальярдо
91
Гальярдо
18
Лусеро
Остались в запасе
Сан-Паулу
Форталеза
23
Рафаэл
ВР
44
Matheus Belém
ЦЗ
43
Walce
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
44
Matheus Belém
ЦЗ
43
Walce
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Сан-Паулу - Форталеза
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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